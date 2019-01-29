Два украинских хакера могут сесть в тюрьму США на 20 лет

Два гражданина Украины, которые обвиняются в осуществлении кибератаки на комиссию по ценным бумагам в США, вероятно, получат серьезное наказание. Украинцы могут сесть в американскую тюрьму на 20 лет.

Речь идет о двадцатисемилетнем Артеме Радченко и двадцатишестилетнем Алексендре Еременко. Граждан Украины обвиняют в шестнадцати преступлениях, в частности, во взломе базы данных, а также в мошенничестве, передает во вторник портал "Свободная пресса".

Гаждане Украины якобы осуществляли свои преступные замыслы с февраля 2016 года по март 2017 года.

Предполагается, что помимо тюремного срока им грозит штраф в размере 250 тысяч долларов, сообщает ФАН.