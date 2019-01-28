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В Китае запустили приложение для отслеживания должников

28 января 2019, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае запустили приложение для отслеживания должников
Pixabay.com

Внутри самого популярного в Китае мессенджера WeChat появилось интересное приложение. Оно позволяет каждому пользователю в онлайн-режиме увидеть местоположение финансового должника.

Увидев, что финансовый должник, к примеру, ужинает в ресторане или совершает покупки в торговом центре, или даже просто прилично выглядит, любой пользователь WeChat сможет сообщить об этом властям.

Китайские власти планируют привязать это приложение к «системе социального кредита», которая представляет собой систему оценки порядочности и благонадежности любого гражданина Китая (пнул собаку – минус кредит, перевел бабушку через дорогу – плюс кредит). А уклонение от уплаты долгов будет приводить к столь серьезному поражению должника в гражданских правах и снижению качества его жизни, что станет просто бессмысленным.

Власти КНР рассчитывают, что реализация «системы социального кредита» в полном объеме резко повысит собираемость долгов. Перевод активов должника на родственников также потеряет смысл, если только гражданин сознательно не согласится терпеть поражение в правах и снижение качества своей жизни.

В дальнейшем это может привести к снижению объемов потребительского кредитования. Гражданам КНР придется более ответственно подходить к своим возможностям обеспечить возврат кредитов. А снижение объемов внутреннего кредитования негативно скажется на темпах роста китайской экономики, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».

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