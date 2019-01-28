Эксперт оценил решение властей Венгрии не оказывать давление на Россию

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в понедельник оценил решение властей Венгрии не оказывать давление на Россию, хотя их об этом просили США.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан категорически отказался давить на Российскую Федерацию и Китай.

Брутер в беседе с RT отметил, что сейчас многие европейские лидеры придерживаются аналогичного мнения, в частности, подобную позицию заняло ранее руководство Италии. По словам эксперта, Западная и Восточная Европа долгие годы были зависимы от США, поэтому за одну секунду европейцы не могут отказаться от поддержки "антироссийского экспансионизма", однако подобная тенденция существует.