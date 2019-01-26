Как Reuters дали себя обмануть аферисту Евгению Шабаеву

Федеральное агентство новостей провело расследование в отношении некого Евгения Шабаева, который запустил в ИА Reuters фейк о российской ЧВК. По его словам, военные из России направлены в Венесуэлу для поддержки действующего лидера Николаса Мадуро, что на деле оказалось ложью. Аферист уже не первый раз пытается создать «сенсацию» из поддельных сведений, взятых из головы. Можно ли сейчас доверять этому патологическому лжецу, запустившему ложь международного масштаба?











Человек, которого зовут Евгений Шабаев, уже не раз выделялся враньем о своей службе в армии, а также был уличен в фальсификации документов и скупке боевых наград. Выдавая себя за «военного эксперта», он неоднократно был обласкан либеральными СМИ за свою ложь о событиях в Сирии. Именно он сейчас и запустил слух, что знает «как минимум 400» россиян, улетевших в Венесуэлу спасать режим.

Ему поверило даже старейшее информационное агентство в мире, несмотря на регулярную ложь со стороны этого шарлатана. Фигура Шабаева вызвала к себе интерес со стороны ФАН ещё в ноябре 2018 года, когда он инсценировал невнятный форум с названием «ЧВК. Гибель Армии». Там «ряженый офицер» начал призывать купленную публику к антиконституционным действиям. Там же был сфабрикован иск в международный суд, якобы от участников чеченской войны.

Афера оказалась быстро раскрыта и повлекла за собой волну негодования в рядах СМИ и российских военных. Военный корреспондент Александр Коц задался резонным вопросом на своём Telegram-канале, «ветераном какой войны является сам Шабаев»?

В 2016 году Евгений Шабаев рассказал о том, что никогда не косил от армии и проходил службу в Буйнакске. Там он якобы был ранен ваххабитами в живот и шею. С тех пор Евгений не забывал регулярно напоминать всем, что якобы является ветераном чеченской войны.

Однако на самом деле этот ряженый офицер никогда и нигде не служил. Поэтому, заявив о своих «подвигах», Шабаев допустил оплошность, полагая, что информацию никто не проверит.

Ни «Дождь», ни русская служба BBC не проверяли его громких утверждений, но расследователи ФАН не смогли оставаться в стороне. Начав поиски, редакция нашла много людей, которые изъявили желание помочь в расследовании и рассказать о мошеннических схемах Шабаева.

Согласно данным ФАН, в период с 1996 года по 2001 Евгений работал педагогом дополнительного образования в Центре детского и юношеского туризма в городе Белорецк. Однако окружающим он вещал об участии в чеченской войне. Источники в Башкортостане помогли прояснить правду. Маловероятно, что поддельный ветеран смог отслужить в армии за 42 дня педагогического отпуска. Подтвердилось это в 2013 году, когда в руки расследователей попали несколько резюме афериста.









До 2013 года Шабаев писал, что работал только помощником депутата Государственной Думы Расуля Шугурова. В позднем варианте к ранее упомянутой лжи в анкете добавилась и служба в армии. Правда, в документах в избирательный комитет ему пришлось указать правдивую информацию. И в 8 пункте вместо воинского звания ВС РФ, которое присваивается командиром части, значится «войсковой старшина». А присвоено оно в ноябре 2013 года районным казачьим обществом «Юго-Восток».









Но и здесь Шабаев не обошёлся без лжи, выступая в либеральных СМИ, где он неоднократно представлялся целым «атаманом». Правда, для создания имиджа он может купить нужный ему военный билет. Так, например, в 2014 году он купил себе памятную медаль с гравировкой «За воссоединение» в Интернете за 1200 рублей.

Данную подделку даже сегодня пытаются выдавать за государственную медаль министерства обороны РФ «За возвращение Крыма». Так и Шабаев хотел продать безделушку под видом награды своим друзьям за 70 тысяч рублей. Вместе с предложением купить награду аферист присылал фотографию, где размещалась ненастоящая печать и поддельная подпись генерал-лейтенанта Карла Кортелайнена, в фамилии которого еще и допущена ошибка.









Такой человек существует, однако должность руководителя КГБ Эстонской ССР он покинул ещё в 1991 году и к сегодняшнему оборонному ведомству не имеет никакого отношения. Но это не единственная липовая награда Шабаева. В своем ассортименте он также имеет медали «За службу России», «Защитника отечества» и ряд других таких же купленных наград. Нужны они для того, чтобы на постановочных фотографиях мошенник имел важный вид.









Имеет Шабаев в своём распоряжении и орден Донецкой народной республики «За воинскую доблесть I степени». Однако глава «Союза добровольцев Донбасса» рассказал, что аферист не имел никакого отношения к боевым действиям на Украине. В распоряжение редакции ФАН попал снимок «ряженого героя» с пляжа. Как позже стало известно, фотография была сделана во время его отдыха с семьей в Египте, хотя всем он говорил, что в этот момент «решал вопросы» на украинской территории.









Причём на этом снимке чётко видно, что никаких следов от «сквозных ранений в живот», о которых говорил Шабаев, нет. Однако ложь о боевом прошлом и беспринципность помогала мошеннику наживаться на доверии и сострадании добрых людей. Это подтверждает его политическая карьера, где он успел побывать в стане большинства оппозиционных партий. Правда, карьера депутата не сложилась.

Теперь Шабаев безуспешно метит в ряды «Единой России». Однако в финансовых махинациях он преуспел, чем и занимается сегодня. Так, в 2013 году под его началом появился фонд поддержки ветеранов «Отрада», служивший лишь для привлечения финансирования, так и недошедшего до военных. Продвижение проекта проходило интересно.

Мошенник презентовал «Отраду» как проект, одобренный всеми от Ростуризма до Администрации президента, что не соответствовало действительности. Чтобы повысить престиж подставного фонда, Шабаев влился в совет учредителей Международного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины. Но человеку, создавшему десятки липовых организаций, это, наверняка, не составило особого труда.

Находились те, кто доверился и из благих намерений переводил деньги в «Отраду», обеспечивая существование безработного Шабаева. Через свой фонд он даже пытался перенаправить финансирование, выделенное на оказание помощи Донбассу, заключая для этого коммерческие договоры.

Шабаев испытывает особую любовь к ношению фальшивых регалий. Так, аферист выдавал себя за кандидата исторических наук, якобы был экспертом Совета при президенте РФ, а также являлся председателем несуществующих организаций. Делалось это всё ради выманивания денег у людей, полагающих, что вкладываются во что-то нужное и хорошее.









«Отрада» была ликвидирована в 2017 году по решению суда, но параллельно был запущен медиапроект «Душа России», являющийся одной из крупнейших афер Шабаева. Назвав проект идентично с правительственной премией, он выставил участниками федеральные каналы, Международный фонд по борьбе с терроризмом и ещё десятки значимых общественных организаций.









Разным спонсорам он указывал разные министерства и ведомства, якобы поддерживающие реализацию проекта. Очевидно, что Шабаев использовал классическую схему мошенничества, обещая своим инвесторам скорую поддержку из госбюджета. Нельзя точно сказать, сколько денег заполучил «ветеран», однако банк «Огни Москвы» готов был инвестировать в фонд «Отрада» через медиапроект «Душа России». Реализован этот проект не был, как и следовало ожидать.









Имеется информация и о более мелких махинациях Шабаева. Он пытался продавать свою выдуманную «стратегию» ведения бизнеса. На первом этапе за фейковые данные клиент должен был выплатить 5000 долларов. Вне всяких сомнений, это не весь список афер подставного офицера. Это лишь часть тех махинаций, свет на которые пролили расследователи ФАН. Известно это стало благодаря знакомым мошенника или его обманутым жертвам.

Чтобы дополнить портрет Евгения Шабаева, стоит вспомнить и о том, как «патриот» напрашивался на интервью в либеральные и иностранные СМИ, чтобы в эфире очернять Россию своей ложью. «Ветеран» лично звонил в редакцию BBC и «Дождя», чтобы попроситься выступить и засветиться на крупных медиаплощадках.

Вот и Reuters, доверившись «сенсации», решили не проверять данные «военного эксперта». Итогом стал международный фейк, который был опровергнут послом России в Каракасе Владимиром Заемским. Даже те, кто переживают за свою репутацию, решили: ничего не надо проверять. И это наводит на мысль о достоверности «сенсационных расследований».