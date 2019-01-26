Жители штата Флорида отметят 75-летие снятия блокады Ленинграда

Жители Флориды намерены отметить 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В воскресенье, 27 января, в американском штате будут чествовать ветеранов, а во многих городах состоится автопробег.

Предполагается, что основные мероприятия пройдут в Сент-Питерсберге, который является городом-побратимом российского Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

В день 75-летия снятия блокады Ленинграда на улицы населенных пунктов штата Флорида выйдут ветераны, блокадники, волонтеры, местные власти и обычные жители. Все мероприятия к памятной дате были организованы сотрудниками Русско-американского общественного центра.