В Киеве демонтировали памятник Александру Суворову

В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна демонтировали памятник российскому полководцу Александру Васильевичу Суворову, стоявший во дворе учебного заведения, носившего ранее его имя.

«Историческая ротация: в Киеве наконец-то демонтировали памятник Суворову и открыли мемориальную таблицу Дмитрию Донцову», - сообщил в своем фейсбуке руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Демонтированный сегодня памятник российскому полководцу Александру Суворову располагался во дворе учебного заведения, с советских времен носившего его имя. В конце 1990-х годов заведение переименовали в Киевский военный лицей и присвоили ему имя Ивана Богуна, участника восстания Богдана Хмельницкого. Дмитрий Донцов, мемориальная табличка которого появилась на стене лицея – теоретик украинского национализма, сообщает РИА Новости.