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Стал известен прогноз о распаде Украины в случае сохранения у власти Порошенко

24 января 2019, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Стал известен прогноз о распаде Украины в случае сохранения у власти Порошенко
фото: globallookpress.com

России не нужно препятствовать переизбранию на второй срок Петра Порошенко, потому что он лучше других справится с задачей развала Украины. Такое мнение в телевизионном эфире высказал отечественный политолог Виталий Третьяков.

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Украине предрекли гражданскую войну из-за избрания президентом Юлии Тимошенко

Согласно точке зрения эксперта, победа на грядущих выборах президента Украины пророссийского кандидата нереальна. Даже если это произойдет, такому политику не дадут нормально работать, полагает Третьяков.

Как отметил аналитик, ставший участником одной из программ «России-1», интересам Москвы отвечает сохранение у власти действующего украинского лидера Петра Порошенко. В случае своего переизбрания Порошенко доведет бывшую советскую республику до распада, спрогнозировал Виталий Третьяков.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Украине предрекли гражданскую войну, если выборы выиграет Юлия Тимошенко.

 

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