Лукашенко: Украина пошла «кривым путем», но обязательно «вернется»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что одинаково хорошо относится и к русским, и к белорусам. У белорусского лидера состоялась встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в Минске.

Лукашенко и Травников обсуждали сотрудничество Беларуси и Новосибирска. Белорусский президент отметил, что в основе сотрудничества лежат давние дружеские и родственные отношения между людьми и высокий уровень плодотворной работы. Президент Беларуси выразил заинтересованность сотрудничества с сибирским городом. "Новосибирск, который во всем мире известен как научная столица России, является одним из ключевых поставщиков оборудования для БелАЭС", - цитируют его белорусские СМИ.

Лукашенко заявил, что для него " русский человек, то же самое, что и белорус. По его мнению, Украина вернется и "будет с нами". Он убежден, что Украина пошла "кривым путем", но обязательно "вернется". "Мы все славяне и никому не нужны", - думает Лукашенко.