На перехват шведского самолета-разведчика у границ России поднят Су-27

В Минобороны России сообщили о перехвате над нейтральными водами Балтийского моря у границ России самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции. Иностранный самолет-разведчик выполнял полет без включенного транспондера над нейтральными водами Балтийского моря у границ России.

Минобороны подняло дежурный истребитель Су-27 подняли на его перехва. Российский военный самолет приблизился к цели на безопасное расстояние и идентифицировал ее как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, - передает РИА Новости.

После того, как иностранный самолет удалился от российских границ, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

В последнее время активность иностранных самолетов-разведчиков и беспилотников у российских границ возросла. Их фиусировали у южных границ РФ в районе Крыма и Краснодарского края, возле западных рубежей страны.