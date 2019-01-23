Стало известно, когда будет открыт первый космический отель

Американская компания Orion Span сообщила, что готова открыть свой космический отель Aurora Station через два года.

Наша цель состоит в том, чтобы сделать космос доступным для всех. После вывода на орбиту Aurora Station ее эксплуатация начнется сразу же, предоставляя возможность увидеть космос собственными глазами, - рассказал главный управляющий Aurora Station и основатель компании Orion Span Фрэнк Бангер. Об этом пишет Ридус.

Сам по себе отель небольшой — 13,3 на 4,3 метра, однако создатели уверены, что этого метража вполне достаточно для хорошего отдыха.