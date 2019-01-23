Бывший разведчик огласил условие уничтожения Россией эсминца США в Черном море

Яков Кедми, бывший сотрудник разведки Израиля, назвал условие уничтожения Россией американского эсминца, появившегося в Черном море. Соответствующее заявление эксперт сделал в телевизионном эфире.

О том, что оснащенный ракетами Tomahawk корабль Donald Cook вошел в акваторию, стало известно несколько дней назад. Согласно точке зрения Кедми, принявшего участие в одном из общественно-политических ток-шоу канала «Россия 1», жители РФ не должны волноваться из-за нахождения эсминца США в Черном море. Если действия военного судна вызовут у Москвы опасения по поводу безопасности государства, Donald Cook будет потоплен, процитировало экс-разведчика ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Алексей Леонков предсказал полное уничтожение американского флота в случае военного столкновения Соединенных Штатов с Россией.