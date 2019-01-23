Два варианта завершения боевых действий между ВСУ и Донбассом назвал аналитик

Российский социолог Игорь Эйдман обозначил два варианта завершения военного противостояния на востоке Украины. Заявление эксперта приведено в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

По словам Эйдмана, конфликт может закончиться либо победой Киева, либо его полной капитуляцией перед ополченцами ДНР и ЛНР. Согласно точке зрения аналитика, процитированного сайтом rusdialog.ru, дипломатическое решение проблемы Донбасса нереально.

В Донбассе с весны 2014 года продолжаются боевые действия между Вооруженными силами Украины и защитниками самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ранее на текущей неделе сообщалось, что командир ополченцев Ахра Авидзба назвал единственный сценарий разрешения противостояния. По мнению Авидзбы, участники конфликта в будущем предпримут совместный поход на украинскую столицу.