Британцам предлагают основательно закупиться продуктами перед Brexit

Жителям Великобритании предлагают основательно закупиться перед выходом страны из Евросоюза. Британцы в настоящий момент очень переживают из-за Brexit и боятся, что процесс пройдет жестко.

Бизнесмены активно пользуются ситуацией. Группа особенно активных предпринимателей создала особый интернет-магазин, который дает возможность приобрести все необходимое на случай, если в Британии начнется паника, а прилавки магазинов опустеют, передает "Свободная пресса".

Продукты продаются в наборах: на неделю, на месяц и на три меяца, причем в каждом варианте присутствует виски. Бизнесмены полагают, что этот напиток является важнейшей составляющей набора, поскольку даст возможность человеку успокоиться.