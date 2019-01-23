Разведка США опасается России из-за роста ее авторитета

В США разрабатывают новую стратегию разведки и опасаются, что усилия России, направленные на увеличение ее влияния и авторитета, могут подорвать интересы Соединенных Штатов в разных регионах мира.

Американские СМИ: Россия одержала над США победу "без единого выстрела"

Агентство Bloomberg со ссылкой на новую стратегию американской разведки передает, что действия Москвы могут вступить в противоречие с целями Вашингтона, - сообщает Газета.ру.

При этом в стратегии американской разведки также отмечаетяя, что Россия и Китайская народная республика стремятся воспользоваться изменениями "стратегической обстановки" в мире в своих интересах.

Госсекретарь Майк Помпео ранее заявил, что Россия и США не обречены на "холодную войну". По его мнению, США и РФ необходимо вести переговоры друг с другом, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия. Помпео отметил, что Россия является значимой державой, которую США "уважает и понимает".