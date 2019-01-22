В июне СЕ должен решить вопрос об исключении России, заявил Ягланд

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд напомнил о девятой статье устава организации, согласно которой Россия может быть исключена из ПАСЕ за длительную неуплату членских взносов.

«Если государство-участник Совета Европы не выплачивает членский взнос в течение двух лет, то комитет министров может применить девятую статью устава о приостановке прав этого государства в организации. Двухлетний период для России истечет в июне. Комитет министров должен будет обсудить, как или когда будет применена девятая статья», - заявил Турбьерн Ягланд на сессии ПАСЕ.

При этом европейский политик выразил надежду, что сторонам удастся найти решение проблемы раньше указанного срока, и девятую статью применять не придется, сообщает РИА Новости.