Сколько раз соврал президент США Дональд Трамп?

"За 649 дней своего президентства Трамп соврал или сделал вводящие в заблуждение заявления 6420 раз", – пишет одна из ведущих и наиболее уважаемых американских газет Washington Post.



В начале своего правления президент ведущей державы мира врал более умеренно – в среднем только пять с половиной раз в день, сообщает эта газета. Но перед ноябрьскими выборами в Конгресс 2018 года он увеличился количество лжи до 30 раз в день. В те же дни, когда Трамп выезжал на митинги в помощь баллотировавшимся кандидатам от Республиканской партии, президент, по подсчётам Washington Post, врал до 84 раз за выступление.



Поначалу многие выдумки Трампа вызывали у журналистов веселое изумление. Но после 18 месяцев попирания правды Белым домом прессе стало не до смеха. Поводом стало выступление президента США перед национальной аудиторией по поводу строительства стены в Мексике. Вот тут ведущие телеканалы и газеты Америки не удержались и начали публично подсчитывать случаи высокопоставленного вранья. Теперь при каждом новом вранье пресса указывает это своей аудитории, приводя достоверные сведения. Периодически СМИ поддерживают бывшие помощники Трампа, подтверждая, что президент врёт.



Политики врали всегда, но никогда ещё пресса так часто, ежедневно, не выводила лидера на "чистую воду". Впрочем, 84% избирателей Республиканцев наплевать на то, что президент говорит неправду.



