В Вашингтоне для госслужащих открыли бесплатную столовую

Гуманитарная организация World Central Kitchen открыла в центре Вашингтона столовую, где выдают бесплатные обеды госслужащим, которые не получают зарплату из-за шатдауна правительства США.

"Сегодня, например, мы предлагаем бутерброд с курицей, азиатский вегетарианский суп с карри и салат из бобов, киноа из зеленого лука", - цитирует агентство ТАСС одного из волонтеров-работников столовой.

При этом отмечается, что ежедневные бесплатные обеды предоставляются исключительно государственным служащим, а также их семьям при обязательном предъявлении удостоверения сотрудника американского госучреждения.

Напомним, в связи с кризисом 10 министерств остались без финансирования, сотрудники ушли в неоплачиваемые отпуска или работают без зарплаты. Данный шатдаун в США побил исторический рекорд по продолжительности.