Известная блогерша сорвалась в пропасть в бикини и замерзла насмерть

Известная 36-летняя блогерша У Цзиюнь погибла на Тайване при восхождении на гору Юйшань. Молодая женщина прославилась на весь мир своими нестандартными фотографиями в бикини на вершинах разных гор.

У Цзиюнь упала с 30-метровой высоты в ущелье, но смогла связаться со спасателями. Она сообщила, что не может самостоятельно передвигаться и попросила о помощи. Из-за плохой погоды до нее не удалось быстро добраться. Спасатели прибыли на место происшествия лишь через двое суток и обнаружили, что женщина умерла от переохлаждения, передает ТАСС.

Отметим, что за четыре года блогерша совершила около сотни восхождений по различным маршрутам. При этом она не являлась профессиональной альпинисткой.