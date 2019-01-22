Российский политолог, экономист Александр Дудчак днем во вторник, 22 января, прокомментировал резонансное высказывание украинского депутата Дмитрия Добродомова о "позорном провале" политики Киева.

Добродомов ранее заявил, что власти превратили Украину в одно из беднейших государств Европы. Дудчак отметил, что случившееся не является "позорным провалом" – скорее достижением поставленной задачи. По словам политолога, люди, находящиеся сейчас у власти, не могли не знать о подобном исходе.

Александр Дудчак подчеркнул в беседе с RT, что руководство страны уничтожило экономику путем личного обогащения. При этом никто не учитывал интересы украинцев.