Военный эксперт назвал действия США в сфере ПРО глупостью

Немецкий эксперт по разоружению Юрген Альтман в понедельник заявил, что планы властей Соединенных Штатов Америки по модернизации системы противоракетной обороны страны являются глупыми и иллюзорными.

По мнению специалиста, американские военные заблуждаются, думая, что от ракет можно защититься при помощи "щита". Что касается идеи Вашингтона о размещении противоракетного оружия в космосе, то эта идея является "древней" и "провалившейся еще во времена Рейгана", передает радиостанция Deutschlandfunk . Альтман добавил, что Россия не оставит без ответа вышеуказанные шаги США, вследствие чего обстановка в мире только ухудшится.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин согласен с мнением немецкого эксперта. По его словам действия Штатов в сфере ПРО – это настоящая глупость.