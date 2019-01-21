За десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось

Количество миллиардеров в мире практически удвоилось за последние десять лет. Оказалось, что в период с 2017 по 2018 год каждые два дня на планете появлялся обладатель миллиардного состояния.

Согласно результатам исследования международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, в то же время материальное положение 3,8 миллиарда самых бедных людей в мире за минувший год ничуть не улучшилось.

При этом состояние 26 самых богатых людей равно общему состоянию всех жителей планеты, находящихся за чертой бедности.

Отметим, что самый богатый человек в мире в настоящий момент – владелец компании Amazon Джефф Безос.