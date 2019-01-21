Опубликовано видео, снятое в селе Саханка на юге Донецкой области, который является одним из самых горячих участков фронта самопровозглашенной ДНР. Ролик появился на YouTube-канале Народной милиции республики.

Как рассказал военным корреспондентам ополченец с позывным «Пума», Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают позиции защитников ДНР, расположенные в районе населенного пункта. Противник использует стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые гранатометы и минометы. По словам «Пумы», киевские силовики наносят удары и по самой Саханке. «Скучать они никому не дают», - отметил боец.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный эксперт Олег Неменский назвал причину массового бегства военных из украинской армии, участвующей в силовой операции Киева против республик Донбасса.