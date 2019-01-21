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Два возможных сценария начала войны между Россией и Украиной озвучил политолог
21 января 2019, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены возможные сценарии начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной. По данному вопросу высказался отечественный политолог Иван Котловский.
Эксперт, ставший собеседником «Вечерней Москвы», рассмотрел два гипотетических варианта. Первый предусматривает зачистку украинскими силовиками территорий непризнанных ДНР и ЛНР с большим количеством жертв среди гражданского населения. В этом случае Россия может вмешаться в ситуацию, чтобы остановить агрессию Киева.
Второй сценарий – военное нападение Украины на РФ. Если это произойдет, Москва будет вынуждена защищаться, отметил Иван Котловский.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде придумали тактику войны с Россией. Соответствующее заявление сделал депутат Дмитрий Ярош, экс-лидер запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор».
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