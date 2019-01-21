Стало известно, где может состояться вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына

В СМИ утром в понедельник, 21 января, появилась информация о том, где может состояться вторая встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Предполагается, что переговоры политиков состоятся в конце февраля в Ханое. Известно, однако, что в качестве места встречи рассматриваются Хошимин и Дананг, передает ФБА "Экономика сегодня".

Напомним, историческая первая встреча лидеров США и Северной Кореи прошла 12 июня прошлого года на территории Сингапура. В рамках переговоров Ким Чен Ын согласился приступить к ядерному разоружению, а Дональд Трамп дал Пхеньяну гарантии безопасности.