Афины. Необычный «концерт»

Предыстория. Вечером 19-го января, прогуливаясь по пешеходной улице Ermou перед площадью Конституции, увидели, как собирают сцену. «Что это будет? – спрашиваем. «Концерт, завтра в 14.00.» - отвечают монтажники. Отлично! Заодно послушаем. Чувство юмора у ребят было отменное.

Воскресенье 20-ое января. Уже на подходе к обычно заполненной автомобилями улице Vasilissis Sofias Avenue, видим, что она перекрыта, и толпы народа с греческими флагами всевозможных размеров вливаются в людской поток. Вряд ли это все на концерт. Задав пару наводящих вопросов прохожим понимаем, что попали на митинг протеста против согласия правительства Греции о переименовании Македонии в Северную Македонию. Вливаемся со всеми в поток, движущийся в обе стороны. Кругом флаги, люди всех возрастов, некоторые с детьми. Ощущения, как будто попал на первомайскую демонстрацию. Много священнослужителей. Все ведут себя корректно, агрессии не ощущается – нас ни разу никто не толкнул, хотя народу немерено.









При приближении к площади Конституции, атмосфера начинает слегка накаляться. Стоят машины с репродукторами, которые транслируют лозунги и митинг на площади. Появляются первые «провокаторы» - непонятные люди, которые стоят перед полицейскими и что-то выкрикивают. Греческий не знаем, но ребята стоят спокойно, не реагируют. Вскоре дальше идти становится невозможно из-за плотности толпы, к тому же начинается дождь. Нырнув в боковую улочку, останавливаемся у ближайшего кафе, переждать.









Из прилегающих переулков появляются люди с платками и повязками на лице. Пока ничего не понимаем, но вдруг начинает першить в горле и слезиться глаза. Блин, да это же слезоточивый газ! Закрыв салфетками рот и нос, срочно покидаем окрестности и забираемся на холм Lucabettus Hill откуда открывается прекрасная панорама Афин. Все напоминает боевик: в небе кружит вертолет, периодически раздаются хлопки и то тут, то там рядом с площадью в небо взлетает облако слезоточивого газа. Голос оратора, усиленный мегафонами, периодически нарастая в эмоциональной составляющей, срывается на крик. Ему вторит толпа. «Концерт» удался!!!