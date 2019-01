Трамп призвал американцев сидеть дома

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп посоветовал гражданам сидеть дома и пожелал наступления глобального потепления в США на фоне обрушившихся на страну рекордных снегопадов.

По его словам, большая часть страны в настоящий момент страдает от огромного количества снега и почти рекордных морозов. Главу Вашингтона сильно удивила разыгравшаяся в США метель.

"Будьте осторожны и постарайтесь остаться дома. Было бы неплохо почувствовать сейчас толику старого доброго глобального потепления!" - написал Трамп в своем аккаунте соцсети Twitter.

Напомним, в декабре прошлого года в результате сильной снежной бури на юго-востоке Соединенных штатов погибли четыре человека, тысячи граждан остались без электричества.

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now!