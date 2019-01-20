Трамп призвал американцев сидеть дома

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп посоветовал гражданам сидеть дома и пожелал наступления глобального потепления в США на фоне обрушившихся на страну рекордных снегопадов.

По его словам, большая часть страны в настоящий момент страдает от огромного количества снега и почти рекордных морозов. Главу Вашингтона сильно удивила разыгравшаяся в США метель.

"Будьте осторожны и постарайтесь остаться дома. Было бы неплохо почувствовать сейчас толику старого доброго глобального потепления!" - написал Трамп в своем аккаунте соцсети Twitter.

Напомним, в декабре прошлого года в результате сильной снежной бури на юго-востоке Соединенных штатов погибли четыре человека, тысячи граждан остались без электричества.