Принцу Филиппу пришлось встретиться с полицией после нарушения ПДД

Герцог Эдинбургский встретился с полицией Великобритании после недавнего ДТП. Супруг королевы Елизаветы II находился за рулём автомобиля без ремня безопасности, несмотря на недавнюю аварию.

Полицейские побеседовали с принцем Филиппом и даже сделали ему замечание. Дело в том, что спустя пару дней после аварии герцог снова сел за руль и при этом даже не пристегнул ремень безопасности. Сотрудники британской полиции "высказали водителю соответствующие рекомендации", сообщает RT.

Напомним, что несколько дней назад принц Филипп стал виновником ДТП. По словам герцога Эдинбургского, его ослепило солнце, в результате чего королевский внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с проезжающей мимо машиной.