Один из кандидатов в президенты Украины Евгений Мураев заявил, что для завершения вооруженного конфликта в Донбассе необходима смена существующей в Украине "идеологии". Евгений Мураев - лидер партии "Наши", баллотируется в президенты Украины на выборах в марте. Зеленский нашёл лёгкий способ отказаться от российского бизнеса

По словам политики, для стабилизации ситуации в Донбассе "особенно важно понимание необходимости закончить войну".

"Для того чтобы сделать правильный выбор, в первую очередь надо понимать, что войну надо заканчивать, нужно выбирать другую идеологию. Ту идеологию, которая вернет индустриализацию в страну, людей, отрасли, сделает Украину сильной и, соответственно, равной всем соседям. Без этого конфликт и не закончится", - сказал Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш" .

По последним данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года стали более 10 тысяч человек.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Комик Владимир Зеленский тоже собрался в президента, и как оказалсь, у него есть в бизнес в России.