В Грузии американцы ведут тайную разработку биологического оружия

Генерал-майор И. Кириллов начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ подтвердил, что в селе Алексеевка, недалеко от Тбилиси, американцы ведут тайную работу по созданию генетически выведенных вирусов.



Об этом сообщил на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов. Речь идёт о геморрагической лихорадке, чуме, туляремии, а также популяции комаров с вирусом Зика. По словам журналиста, в личном разговоре эту информацию ему подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сейчас дипломатическое ведомство изучает полученные документы для принятия дальнейших решений.



Пока весь мир истерически изучал дело отравления Скрипалей, американские лаборатории, расположенные вдоль российских границ на территории Грузии, Украины, Казахстана, спокойно себе работали.



