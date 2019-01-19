Япония и Корея проведут переговоры о переименовании Японского моря

Правительство Японии приняло решение весной текущего года провести консультации с представителями Южной Кореи и КНДР. На повестке - обсуждение вопроса о переименовании Японского моря.

Решение было принято в ответ на требование Международной гидрографической организации, которая призвала Токио найти компромисс с Сеулом и Пхеньяном по этой крайне болезненной теме.

В Корее Японское море называют Восточным. В 1990-х обе страны (Северная и Южная) потребовали изменить название, подчеркнув, что оно было навязано японским режимом в начале прошлого столетия.

Токио, в свою очередь, отказывается переименовывать акваторию, утверждая, что данный географический термин был принят по инициативе европейских картографов еще в девятнадцатом веке.