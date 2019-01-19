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Эксперт: Мирный договор с Японией давно подписан
19 января 2019, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин рассказал, что обсуждение вопроса подписания мирного договора с Японией является бессмысленным, потому что такой документ уже есть.
«Мирный договор с Японией давно подписан. Подписан 8 сентября 1951 года в городе Сан-Франциско. Советская делегация полностью участвовала в работе над этим договором, но не подписала из-за солидарности с КНР, которую тогда американцы не признавали и в Сан-Франциско не позвали. Они признавали как Китай Тайвань тогда. А Китай, как мы с вами знаем, страна, наиболее пострадавшая от японской агрессии, где были убиты десятки миллионов человек японцами, только из-за этого. Какой еще мирный договор нужен? Если вдруг приспичило РФ, по непонятным мне причинам, мы можем присоединиться к Сан-Францисскому договору, отправив ноту, сегодня, через 15 минут. Америка — страна депозитарий, она принимает ноты на присоединение к этому договору и на выход из него», — рассказал дипломат. Об этом сообщает НСН.
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