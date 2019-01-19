Гражданин России экстрадирован властями Болгарии в США

Власти Болгарии экстрадировали гражданина России Александра Жукова в США. Согласно последней информации осведомленных источников, мужчина подозревается в "сговоре с целью компьютерного мошенничества".

В посольстве РФ в Вашингтоне уточнили, что в настоящий момент россиянин находится в тюрьме Бруклина. В скором времени с ним пообщаются сотрудники консульства, передает ТАСС.

Напомним, Жукова задержали еще в ноябре прошлого года. Власти США заявили, что в период с сентября 2014 года по декабрь 2016 он манипулировал онлайн-рекламой и обманывал рекламодателей. В общей сложности действия россиянина нанесли ущерб в размере 7 миллионов долларов, утверждают американские власти.

В течение последних восьми лет россиянин жил в Болгарии.