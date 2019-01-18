Порошенко назвал провокатором украинца, задавшего неудобный вопрос

Президент Украины Петр Порошенко, совершающий предвыборный «томос-тур» по стране, назвал «москальским провокатором» украинца, задавшего ему неудобный вопрос о коррупции на русском языке.

Олег Лысак, житель города Черкассы, где сегодня выступал и общался с народом Порошенко, задал президенту Незалежной вопрос на русском языке: «Петр Алексеевич, когда с коррупцией начнете бороться?». Запись встречи опубликована на его странице в фейсбуке.

«Видите, прислали человека, который даже украинский язык не знает. Москальские провокаторы даже тут пытаются нас расколоть. Молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа. И пусть они услышат: «Слава Украине!» Это вам ответ, пан провокатор!», - заявил Порошенко спросившему.

Лысак попытался возразить украинскому президенту, что он вообще-то украинец, и просто хочет, чтобы в стране не было коррупции. Но Порошенко предпочел поскорей отвернуться от неудобных вопросов.

«Слава Украине – Героям слава!» - лозунг экстремистской (запрещенной в РФ) организации «Украинская повстанческая армия», в прошлом году ставший официальным воинским приветствием в ВСУ.