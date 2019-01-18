Украина разорвала 49 соглашений с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин днем в понедельник, 18 января, сделал резонансное заявление. По словам украинского дипломата, Киев к настоящему моменту разорвал 49 соглашений с Москвой.

Климкин подчеркнул, что 49 соглашений с Российской Федерацией полностью прекратили свое существование, однако Украина не намерена останавливаться на этом.