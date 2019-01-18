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ЕС намерен по просьбе Лондона ввести санкции против "отравителей" Скрипалей

18 января 2019, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

ЕС намерен по просьбе Лондона ввести санкции против "отравителей" Скрипалей
фото: pixabay.com

В пятницу, 18 января, в СМИ появилась информация о том, что Европейский союз намерен по просьбе Лондона ввести санкции в отношении "отравителей" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Напомним, в настоящий момент в ограничительном списке значатся девять физических лиц, а также одна организация. Предполагается, что официально о внесении в него новых имен будет объявлено в грядущий понедельник в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам.

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