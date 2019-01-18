В пятницу, 18 января, в СМИ появилась информация о том, что Европейский союз намерен по просьбе Лондона ввести санкции в отношении "отравителей" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Подчеркивается, что в санкционный список внесут "агентов ГРУ" Александра Петрова и Руслана Боширова. Лондон убежден, что именно эти люди отравили Скрипалей, передает РИА "Новости".

Напомним, в настоящий момент в ограничительном списке значатся девять физических лиц, а также одна организация. Предполагается, что официально о внесении в него новых имен будет объявлено в грядущий понедельник в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам.