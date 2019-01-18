Миллиардер Билл Гейтс был замечен в очереди за бургерами в Сиэтле

Американский миллиардер Билл Гейтс был замечен в очереди за бургерами. Всемирно известный предприниматель отстоял очередь в одном из кафе быстрого питания, расположенных в Сиэтле, штат Вашингтон.

Снимок в социальной сети опубликовал бывший сотрудник Microsoft Майк Галос, который отметил, что Билл Гейтс располагает состоянием в размере около 100 миллиардов долларов, управляет самой крупной благотворительной организацией в истории, но при этом спокойно ждет своей очереди заказать бургеры и картошку-фри.

Галос подчеркнул, что именно так ведут себя "настоящие богатые люди", а не "подражатели-позеры" из Белого дома. Очевидно, это был выпад в сторону президента США Дональда Трампа.