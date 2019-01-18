Видео «встречного» удара ВСУ по бойцам ДНР под Донецком опубликовал депутат Рады

В интернете появилось видео, запечатлевшее удар Вооруженных сил Украины по ополченцам ДНР под Донецком. Ролик обнародовал Дмитрий Тымчук, представитель парламента соседнего государства.

Согласно утверждению депутата Верховной Рады, защитники самопровозглашенной республики первыми обстреляли позиции ВСУ. В ходе «встречной» атаки киевские военные уничтожили транспорт ополченцев. По предварительным сведениям, которыми Тымчук поделился со своими подписчиками в социальной сети Facebook, в результате удара погибли пять бойцов ДНР, еще трое получили ранения.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в ополчении Донбасса объяснили упадок морального духа украинских силовиков. По данному вопросу в разговоре с российскими журналистами высказался защитник ДНР Александр Матюшин. По его мнению, киевские военные устали от боевых действий.