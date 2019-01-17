Путин посетил храм Святого Саввы в Белграде

Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александар Вучич после переговоров посетили один из крупнейших в мире православных соборов, посвященный национальному герою Сербии – святому Савве.

Около 125 тысяч человек собрались на площади у храма святого Саввы, чтобы поприветствовать российского лидера, а на ступеньках собора президентов России и Сербии встретил сербский патриарх Ириней.

Высокая делегация осмотрела внутреннее убранство собора. Главный православный храм Сербии был официально открыт в 2004 году, но работы по его внутреннему оформлению ведутся до сих пор. Их завершение планируется на 2019 год. Президент Сербии Александар Вучич пригласил Владимира Путина совместно открыть собор после окончания его отделки. Церемония будет приурочена к 800-летию автокефалии Сербской православной церкви, сообщает ТАСС.