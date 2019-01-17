США опасаются военного захвата Тайваня Китаем

Американская военная разведка беспокоится по поводу укрепления военной мощи Китая, которая в определённый момент может превзойти силу и оснащённость армии США. Свои военные достижения Китай может использовать для возвращения себе Тайваня, видимо, по аналогии с российским Крымом.



В докладе Пентагона говорится, что армия Китая находится «на пороге создания самых современных систем оружия в мире», в том числе в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве. Это даст Китаю возможность навязывать свою волю в регионе.



Поводом для таких выводов стали предыдущие успешные попытки Китая по изоляции Тайваня с помощью кораблей и самолётов. На дипломатическом поприще в Поднебесной добились расторжения дипломатических отношений с Тайванем ряда африканских и южноамериканских стран. Китай считает, что Тайвань - это его внутреннее дело и не допустит вмешательства иностранных государств.



Формально США не обязаны помогать Тайваню, но по законам ХХ века американцы должны содействовать укреплению обороны этого государства. Поэтому на остров поставляется американское оружие, с 2010 года эти поставки осуществлены на 15 млрд долларов. Возможно, США намеренно раздувают китайскую угрозу Тайваню для оправдания своих военных расходов и в угоду военному лобби.