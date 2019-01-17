Бывший замглавы Минздрава Белоруссии брал взятки ради лечения за границей

В Белоруссии продолжаются судебные заседания по «делу медиков». В ходе процессов выяснилось, что взятки в системе здравоохранения страны стали привычным явлением, при этом качественное лечение не может получить даже замминистра.

Стержень криминальной схемы, выявленной КГБ, – так называемые откаты. Чиновники от медицины помогали коммерческим структурам выигрывать тендеры на поставку медицинского оборудования на бюджетные средства и получали за это «благодарность» в конверте. По данным следствия, размеры незаконного вознаграждения колебались от 2 тысяч до 15 тысяч долларов или евро.

Среди обвиняемых – бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий. По словам экс-чиновника, он брал взятки потому, что нуждался в деньгах для лечения за границей, пишет «Независимая газета». Белорусские врачи сначала поставили мужчине неверный диагноз и соответственно проводили неправильное лечение. Затем в стране не нашлось нужного лекарства, препарат пришлось покупать в Казахстане.