Эксперт: У боевиков в Сирии нет необходимого химоружия
17 января 2019, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Сирийские боевики готовят провокации с применением химического оружия в районе провинции Идлиб, как сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко отметил, что никаких доказательств таких данных нет. Об этом пишет НСН.
«Ведь никаких доказательств нет, а вся информация, которая передается у нас и не только у нас, зачастую оказывается неверной. Безусловно, это предположение. Однозначно, что это предположение, которое в данной ситуации выгодно российской стороне. Они способствуют тому, что Россия получает полное право на дальнейшую поддержку и Башара Асада, и сирийской армии, и, в общем, наращивание собственного присутствия», — отметил он.