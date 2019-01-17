Эксперт: У боевиков в Сирии нет необходимого химоружия

Сирийские боевики готовят провокации с применением химического оружия в районе провинции Идлиб, как сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко отметил, что никаких доказательств таких данных нет. Об этом пишет НСН.

«Ведь никаких доказательств нет, а вся информация, которая передается у нас и не только у нас, зачастую оказывается неверной. Безусловно, это предположение. Однозначно, что это предположение, которое в данной ситуации выгодно российской стороне. Они способствуют тому, что Россия получает полное право на дальнейшую поддержку и Башара Асада, и сирийской армии, и, в общем, наращивание собственного присутствия», — отметил он.