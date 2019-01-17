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Появились уточнения о нападении террористов на отель в Найроби
17 января 2019, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
В результате теракта в Кении при нападении боевиков на отель в Найроби погиб 21 человек. Было известно о 15 жертвах теракта. В отеле обнаружены убитыми еще шесть человек, - сообщает kp.ru.
На парковке рядом с отелем Dusit взорвались три автомобиля, а потом боевики напали на сам отель. Ответсвенность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая "Аш-Шабаб".
Среди погибших - 16 граждан Кении, один британец, один гражданин США и три человека, чье гражданство пока не установлено.
Глава кенийской полиции Джозефа Бойннета сообщил, что жертв теракта увеличилось после того, как в отеле были найдены еще шесть тел, а в больнице скончался раненый офицер полиции, - передало агентство Associated Press. Всего с ранениями после теракта были госпитализированы 28 человек.
Президент Кении Ухуру Кениата пообещал, что власти найдут всех, кто "участвовал в финансировании, планировании и исполнении этого отвратительного акта".
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