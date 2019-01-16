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На Дамаск обрушился мощный снегопад
16 января 2019, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
На сирийскую столицу обрушился полярный циклон. В результате мощнейшего снегопада большая часть улиц Дамаска оказалась подтоплена. Снега в январе здесь не видели в течение нескольких лет.
Во второй половине дня погода в Дамаске начала резко портиться. Небо затянуло тучами, начался ливень. Однако уже к вечеру дождь сменился мощнейшим снегопадом. Большинство улиц столицы Сирии оказались подтоплены. Автовладельцы в большинстве своем благоразумно решили воздержаться от поездок, поэтому пробок в городе практически не наблюдается. Непогода продлится не более 36 часов, успокаивают синоптики.
Впрочем, большинство местных жителей радуется такой погоде. Во-первых. Снега в январе здесь не видели уже несколько лет. Во-вторых, обильные дожди и снегопады зимой означают хороший урожай летом. Ну и в-третьих, сегодня у местных жителей есть редкая возможность выложить в соцсети уникальные кадры заснеженного Дамаска, сообщает РИА Новости.
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