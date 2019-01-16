В Госдепе заявили, каких действий ждут от России для соблюдения ДРСМД

Американская сторона разъяснила замглавы российского МИД Сергею Рябкову, какие конкретные действия должна предпринять Россия для соблюдения ДРСМД, чтобы в США могли это проверить.

«Мы объяснили российским коллегам, что конкретно они должны сделать, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности, которое можно было бы проверить», - заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

То есть, говоря «конкретно», США добивается, чтобы Россия «гарантированно и проверяемо» уничтожила ракету 9М729 (SSC-8 в американской классификации), либо модифицировала ее таким образом, чтобы ее дальность не нарушала положений ДРСМД.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что США, выставляя требования к России, в то же время оказываются не готовы принимать во внимание вопросы, вызывающие озабоченность у российской стороны. Речь идет, например, о возможном применении универсальных пусковых установок М-41 в Европе, способных осуществлять запуски не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет.

Ракета 9М729, которая стала камнем преткновения в ДРСМД, прошла испытания на дальность. Расстояние полета ракеты составило 476 километров при допустимых ДРСМД 500, сообщает РИА Новости.