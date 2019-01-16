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Экологи предрекли затопление ряду украинских городов

16 января 2019, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Экологи предрекли затопление ряду украинских городов
Pixabay.com

К началу XXII столетия более тридцати украинских городов могут частично уйти под воду из-за глобального потепления. Такую участь предрекли украинские экологи, в частности, Одессе и Херсону.

Одесса, Херсон, Николаев, Мариуполь, Бердянск могут оказаться частично затопленными Азовским и Черным морями. Всего же, по данным украинской общественной организации «Экодия», полностью под воду могут уйти 62 села, 660 экологически опасных объектов, 200 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения и 98 объектов природно-заповедного фонда.

Такие последствия предрекают украинские экологи в связи с глобальным потеплением. Специалисты предупреждают, что в этом случае порядка 75 тысяч человек окажутся «климатическими переселенцами», поскольку места их проживания затопит вода.

Чтобы избежать катастрофы, экологи настаивают на сокращении выбросов парниковых газов и скорейшем переходе на чистые источники энергии, пишут «Известия».

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