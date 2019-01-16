В Госдуме высказались о надежде Порошенко на увеличение помощи от ЕС

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил надежду главы Украины Петра Порошенко на увеличение помощи со стороны ЕС.

Порошенко сообщил, что рассчитывает на увеличение помощи от Евросоюза в рамках встречи с министрами иностранных дел Эстонии, Литвы и Польши.

В беседе с RT Водолацкий уточнил, что президент Украины пытается продемонстрировать народу, что он является "отцом нации", который ведет страну в "новый мир". Именно поэтому встречи Петра Порошенко с другими политиками чаще носят популистский характер.

Сейчас ни одно здравомыслящее государство не пожелает вкладывать средства в Украину, поскольку Киев является банкротом, заключил российский политик.