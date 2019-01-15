Морское сообщение открывается между Севастополем и сирийским портом Тартус

В скором времени будет запущено морское сообщение между Севастополем и сирийским портом Тартус. Об этом заявил Дмитрий БЕЛИК, депутат Госдумы РФ от Севастополя, пишут «Аргументы недели-Крым».

В составе российской делегации он находится с визитом в Сирийской Арабской Республике. По словам БЕЛИКА, идею создания «морского пути» между Севастополем и провинцией Тартус он вместе с другим депутатом Госдумы Дмитрием САБЛИНЫМ предложил на встрече с президентом Сирии еще весной 2018 года.

«В ближайшее время состоится закрепление этой инициативы в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя городами», - заявил Дмитрий БЕЛИК.

По мнению депутата Госдумы, запуск морского сообщения с Тартусом будет способствовать созданию в Севастополе масштабного транспортного хаба.

«С учетом строительства Крымского моста и федеральной трассы «Таврида», грузы из России в Сирию и в обратном направлении могут идти в огромных количествах. Таким образом будет существенно поддержана экономика Севастополя», - подчеркнул БЕЛИК.

Напомним, что 14 января российская делегация прибыла в Дамаск. Ее возглавляет Дмитрий САБЛИН, руководитель группы дружбы между парламентами РФ и САР. В состав делегации также вошли депутаты Дмитрий БЕЛИК и Сергей ГАВРИЛОВ, губернатор Севастополя Дмитрий ОВСЯННИКОВ.