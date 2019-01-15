В Кремле высказались о ситуации в Донбассе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Донбассе и оценил риск заморозки конфликта в регионе на долгие десятилетия. По мнению пресс-секретаря президента РФ, будущие выборы президента Украину и депутатов в Верховную Раду определят, будет ли конфликт на Донбассе "заморожен на долгие десятилетия" или его удастся урегулировать. В ополчении ДНР озвучили цель сражающихся с армией Украины защитников Донбасса

Как считает Песков, будет ли на Украине у власти партия войны, зависит только от Киева, а при такой власти никакие договоренности невозможны. "В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс", — сказал представитель Кремля в интервью АиФ.

Песков отметил, что "дела плохи", так как сейчас на украинской политической арене нет голосов, которые призывали бы к решению проблем "путем диалога, а не путем конфронтации".