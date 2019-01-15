Политолог обозначил вероятную задачу ВСУ в случае блицкрига Киева в Донбассе

Повод для наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные республики Донбасса может появиться в любой момент. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Родионов, российский политический эксперт.

По словам аналитика, ситуация в зоне конфликта становится все более взрывоопасной по мере приближения выборов президента Украины, которые должны пройти в марте. Как полагает Родионов, в Киеве, скорее всего, разрабатывают план блицкрига. Если украинское руководство решит его реализовать, перед ВСУ поставят задачу в течение суток расчленить ДНР и ЛНР с помощью стремительного удара и отрезать их от России, процитировал эксперта «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что ополченец ДНР Евгений Скрипник назвал единственную причину восстания жителей Донбасса против Украины в 2014 году.