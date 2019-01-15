Британский депутат отложила роды ради голосования по Brexit

Депутат британского парламента Тулип Сиддик перенесла собственные роды, чтобы поучаствовать в голосовании в рамках Brexit. Согласно последней информации, речь идет о плановом кесаревом сечении.

Депутат-лейборист призналась, что медики были категорически против подобного действия, поскольку ее беременность была весьма рискованной. "Я делаю это вопреки советам врачей", – передает "Свободная пресса" слова политика.

Отметим, что в парламенте Великобритании действует правило, согласно которому женщин, находящихся на поздних сроках беременности, в ходе голосования могут подменить коллеги. Сиддик, однако, не пожелала оставаться в стороне и решила лично принять участие в мероприятии.